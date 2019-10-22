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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: Зинченко пропустит матч против команды Малиновского

Лига чемпионов: Зинченко пропустит матч против команды Малиновского


фото: Sky Sports
Украинский футболист Александр Зинченко не поможет "Манчестер Сити" в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Аталанты", за которую играет его соотечественник Руслан Малиновский

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сможет принять участие в домашнем матче против итальянской "Аталанты" из-за болезни. Накануне игры он пропустил тренировку.

Кроме того, за команду Хосепа Гвардиолы во встрече клубом из Бергамо не сыграют полузащитник Лерой Сане и защитник Эмерик Ляпорт - в обоих травмы.

"Манчестер Сити" и "Аталанта" играют в одной группе с "Шахтером".

После первых двух туров "Манчестер Сити" 6 очков и лидирует в квартете C. У "Шахтера" и хорватского "Динамо" из Загреба по 2 пункта, "Аталанта" не в активе ни одного балла.

  • Сегодня в другом матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" принимает в Харькове загребское "Динамо". Игра начнется в 19:55 .
  • 19 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс", украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
     
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