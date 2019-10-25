Зинченко был прооперирован в Барселоне
25 октября, 2019, 13:30
Игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко перенес операцию на колене, в одной из клиник Испании
Об этом спортсмен сообщил в instagram.
Универсальный футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко проходит медицинское лечение в одной из клиник Барселоны. По информации английских СМИ сегодня 22-летний футболист перенес операцию на колене, которое было травмировано накануне.
Отметим, что в нынешнем сезоне украинец провел за "Манчестер Сити" 9 матчей во всех турнирах.
Zinchenko (@ zinchenko_96)
- 22 октября Александр Зинченко пропустил матч Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского.
- 19 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс", украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
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