Зинченко был прооперирован в Барселоне

25 октября, 2019, 13:30

Игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко перенес операцию на колене, в одной из клиник Испании

Об этом спортсмен сообщил в instagram.

Универсальный футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко проходит медицинское лечение в одной из клиник Барселоны. По информации английских СМИ сегодня 22-летний футболист перенес операцию на колене, которое было травмировано накануне.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец провел за "Манчестер Сити" 9 матчей во всех турнирах.