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Espreso.tvСпортЗинченко был прооперирован в Барселоне

Зинченко был прооперирован в Барселоне


фото: REUTERS
Игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко перенес операцию на колене, в одной из клиник Испании

Об этом спортсмен сообщил в instagram.

Универсальный футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко проходит медицинское лечение в одной из клиник Барселоны. По информации английских СМИ сегодня 22-летний футболист перенес операцию на колене, которое было травмировано накануне.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец провел за "Манчестер Сити" 9 матчей во всех турнирах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Zinchenko (@ zinchenko_96)

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