"Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс", Зинченко не попал в заявку
19 октября, 2019, 21:25
В 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс", украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Манчестер Сити" на 39-й минуте вывел вперед Габриэль Жезус. Через 2 минуты перевес команды Хосепа Гвардиолы увеличил Давид Сильва.
Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч. На левом фланге обороны играл его конкурент в борьбе за место в основном составе Бенжамен Мэнди.
"Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс" 2:0, набрал 19 очков и остался на втором месте. От лидера чемпионата Англии - "Ливерпуля" - он отстает на 5 пунктов. "Кристал Пэлэс" имеет 14 баллов и идет шестым.
Чемпионат Англии
9-й тур
19 октября
"Критсал Пэлэс" - "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Габриэль Жезус, 39, Давид Сильва, 41
- Напомним, 6 октября в 8-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко в составе неожиданно уступил на своем поле "Вулверхэмптону".
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