"Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс", Зинченко не попал в заявку

19 октября, 2019, 21:25

В 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс", украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Манчестер Сити" на 39-й минуте вывел вперед Габриэль Жезус. Через 2 минуты перевес команды Хосепа Гвардиолы увеличил Давид Сильва.

Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч. На левом фланге обороны играл его конкурент в борьбе за место в основном составе Бенжамен Мэнди.

"Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс" 2:0, набрал 19 очков и остался на втором месте. От лидера чемпионата Англии - "Ливерпуля" - он отстает на 5 пунктов. "Кристал Пэлэс" имеет 14 баллов и идет шестым.

Чемпионат Англии

9-й тур

19 октября

"Критсал Пэлэс" - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Габриэль Жезус, 39, Давид Сильва, 41