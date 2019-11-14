Россия компенсировала Украине 4 млн евро за "грязную" нефть
Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты в Facebook.
В компании отметили, что сумма компенсации неокончательная: сейчас россияне продолжают резервировать мощности "Укртранснафты".
"Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинских нефтепроводах по состоянию на первое число каждого месяца", - пояснили в пресс-службе.
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Напомним, в апреле из-за некачественной российской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошла поломка.
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"Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (магистральный нефтепровод "Дружба") из-за некачественного сырья.
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25 апреля Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Причина такого шага - низкое качество нефти.
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2 мая главный инженер компании "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго заявил, что в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось около 5 млн тонн "грязной" нефти - с повышенным содержанием хлорорганических веществ.
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Согласно данным главы Минэнерго РФ Александра Новака, общий ущерб от загрязнения нефти в экспортном магистральном нефтепроводе "Дружба" может составить менее $100 млн.
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