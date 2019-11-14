Россия компенсировала Украине 4 млн евро за "грязную" нефть

14 ноября, 2019, 09:40

С мая по ноябрь 2019 г. Украина получила 4,1 млн евро компенсации от российской "Транснефть" из-за транзита по трубопроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений

Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты в Facebook.

В компании отметили, что сумма компенсации неокончательная: сейчас россияне продолжают резервировать мощности "Укртранснафты".

"Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинских нефтепроводах по состоянию на первое число каждого месяца", - пояснили в пресс-службе.