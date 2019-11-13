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Espreso.tvСпортВ "Милан" может вернуться легендарный тренер

В "Милан" может вернуться легендарный тренер


фото: LAPRESSE
"Милан" заинтересован в возвращении легендарного итальянского специалиста Карло Анчелотти, который сейчас тренирует "Наполи"

Об этом сообщает Tuttusport.

Итальянский "Милан" заинтересован в возвращении в структуру клуба главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти, легендарный специалист находится не в лучших отношениях с боссами и болельщиками неаполитанского клуба, поэтому вскоре может покинуть клуб.

Главным инициатором такого возврата стал прославленный итальянский защитник, а ныне технический директор "Милана" Паоло Мальдини, который в свое время играл под руководством Анчелотти, когда он тренировал итальянский клуб с 2001-го по 2009-й годы.

В нынешнем сезоне в чемпионате Италии "Милан" находится на 14-й строчке, имея в активе 13 очков, а "Наполи" идет на 7-й строчке, с 19 пунктами.

Благодаря Анчелотти "Милан" дважды победил в Лиге чемпионов, однажды взял Суперкубок УЕФА и завоевал титул чемпиона Италии.

 

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