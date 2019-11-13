В "Милан" может вернуться легендарный тренер
Об этом сообщает Tuttusport.
Итальянский "Милан" заинтересован в возвращении в структуру клуба главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти, легендарный специалист находится не в лучших отношениях с боссами и болельщиками неаполитанского клуба, поэтому вскоре может покинуть клуб.
Главным инициатором такого возврата стал прославленный итальянский защитник, а ныне технический директор "Милана" Паоло Мальдини, который в свое время играл под руководством Анчелотти, когда он тренировал итальянский клуб с 2001-го по 2009-й годы.
В нынешнем сезоне в чемпионате Италии "Милан" находится на 14-й строчке, имея в активе 13 очков, а "Наполи" идет на 7-й строчке, с 19 пунктами.
Благодаря Анчелотти "Милан" дважды победил в Лиге чемпионов, однажды взял Суперкубок УЕФА и завоевал титул чемпиона Италии.
- 31 октября стало известно, что хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич попал в сферу интересов итальянского "Милана.
- 9 октября новым главным тренером итальянского футбольного клуба "Милан" стал Стефано Пьоли
- "Милан" отказался от приглашения Андрея Шевченко ради итальянца Стефано Пьоли .
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-