"Милан" хочет купить обладателя "Золотого мяча"

31 октября, 2019, 16:49

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич попал в сферу интересов итальянского "Милана

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Полузащитник мадридского "Реала", действующий обладатель "Золотого мяча", Лука Модрич может сменить клуб. Капитан сборной Хорватии попал в сферу интересов итальянского "Милана". Главным инициатором трансфера является новый главный тренер миланского клуба Стефано Пиола, который хочет усилить команду опытными футболистами.

В нынешнем сезоне 34-летний Лука Модрич провел за мадридский "Реал" 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость хорватского хавбека составляет 20 млн евро.