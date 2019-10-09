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Espreso.tvСпорт"Милан" назначил нового главного тренера

"Милан" назначил нового главного тренера


фото: acmilan.com
Новым главным тренером итальянского футбольного клуба "Милан" стал Стефано Пьоли

Об этом сообщает официальный сайт "Милана" .

Контракт миланского клуба с 53-летним специалистом рассчитан на два года. По информации итальянских СМИ, Пьоли будет получать 1 млн евро в год.

Он сменил на посту главного тренера Марко Джампаоло, об отставке которого было объявлено накануне.

Ранее Пьоли был главным тренером итальянских "Интера", "Лацио" и "Фиорентины".

"Милан" после 7-ми туров чемпионата Италии имеет 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

 

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