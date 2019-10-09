"Милан" назначил нового главного тренера
9 октября, 2019, 13:40
Новым главным тренером итальянского футбольного клуба "Милан" стал Стефано Пьоли
Об этом сообщает официальный сайт "Милана" .
Контракт миланского клуба с 53-летним специалистом рассчитан на два года. По информации итальянских СМИ, Пьоли будет получать 1 млн евро в год.
Он сменил на посту главного тренера Марко Джампаоло, об отставке которого было объявлено накануне.
Ранее Пьоли был главным тренером итальянских "Интера", "Лацио" и "Фиорентины".
"Милан" после 7-ми туров чемпионата Италии имеет 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.
- 9 октября стало известно, что "Милан" отказался от приглашения Андрея Шевченко и назначит на пост главного тренера итальянца Стефано Пьоли .
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-