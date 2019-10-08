"Милан" отказался от приглашения Шевченко
Об этом сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в twitter.
Итальянский "Милан" решил разорвать контракт с нынешним главным тренером команды Марко Джампаоло. Экс-тренера "Сампдории" заменит известный итальянский специалист Стефано Пьоли, ранее работавший с "Фиорентиной" и "Лацио".
"Милан" также рассматривал кандидатуры главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, экс-тренера "Интера" Лучано Спалетти и бывшего тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера. Однако с одним из кандидатов договориться не получилось.
После 7-го тура чемпионата Италии "Милан" занимает 13-е место и имеет в активе 9 очков.
Panchina #Milan , scelto #Pioli per sostituire l'esonerato #Giampaolo https://t.co/3fhxjhaQv7- Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 8, 2019
- 1 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил в Италии игру Лиги чемпионов между "Аталанта" и "Шахтером" и, по информации СМИ, провел переговоры с руководством "Милана" по поводу работы в итальянском клубе.
- Позже появилась информация, что Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский футбольный клуб "Милан".
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