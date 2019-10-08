"Милан" отказался от приглашения Шевченко

8 октября, 2019, 14:35

"Милан" отказался от кандидатуры Андрея Шевченко, клуб назначит на пост главного тренера итальянца Стефано Пьоли

Об этом сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в twitter.

Итальянский "Милан" решил разорвать контракт с нынешним главным тренером команды Марко Джампаоло. Экс-тренера "Сампдории" заменит известный итальянский специалист Стефано Пьоли, ранее работавший с "Фиорентиной" и "Лацио".

"Милан" также рассматривал кандидатуры главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, экс-тренера "Интера" Лучано Спалетти и бывшего тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера. Однако с одним из кандидатов договориться не получилось.



После 7-го тура чемпионата Италии "Милан" занимает 13-е место и имеет в активе 9 очков.