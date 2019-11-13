Тайсону грозит длительная дисквалификация за неприличный жест фанатам "Динамо"

13 ноября, 2019, 16:04

Бразильскому футболисту "Шахтера" Тайсону грозит трехматчевая дисквалификация за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо"

Об этом сообщает SportArena.

Скандальный эпизод случился у центрального матча 14-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо" (1:0), в котором Тайсон получил красную карточку за неприличный жест болельщикам киевского клуба в ответ на расистские возгласы. Инцидент будет рассмотрен контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола.

КДК УАФ рассмотрит не только неприличный жест Тайсона, но и действия болельщиков на гостевом секторе стадиона "Металлист".

Согласно дисциплинарными правилами УАФ, игроку "Шахтера" грозит дисквалификация на 3 матча.