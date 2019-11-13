Тайсону грозит длительная дисквалификация за неприличный жест фанатам "Динамо"
13 ноября, 2019, 16:04
Бразильскому футболисту "Шахтера" Тайсону грозит трехматчевая дисквалификация за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо"
Об этом сообщает SportArena.
Скандальный эпизод случился у центрального матча 14-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо" (1:0), в котором Тайсон получил красную карточку за неприличный жест болельщикам киевского клуба в ответ на расистские возгласы. Инцидент будет рассмотрен контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола.
КДК УАФ рассмотрит не только неприличный жест Тайсона, но и действия болельщиков на гостевом секторе стадиона "Металлист".
Согласно дисциплинарными правилами УАФ, игроку "Шахтера" грозит дисквалификация на 3 матча.
- 12 ноября стало известно, что F IFPro требует отменить красную карточку бразильского футболиста "Шахтера" Тайсона, полученную за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо".
- 10 ноября "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистских выкриков киевских фанов.
- 11 ноября украинский нардеп и спортсмен Жан Беленюк выступил против проблемы расизма, которая появилась после матча чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо".
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