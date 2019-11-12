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Espreso.tvСпортУАФ может отменить красную карточку Тайсона за неприличный жест в матче с "Динамо"

УАФ может отменить красную карточку Тайсона за неприличный жест в матче с "Динамо"


фото: REUTERS
FIFPro требует отменить красную карточку бразильского футболиста "Шахтера" Тайсона, полученную за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо"

Об этом сообщает FIFPro y twitter.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратилась к Украинской ассоциации футбола с просьбой отменить красную карточку полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона в матче против киевского "Динамо", которую он получил за показанный средний палец столичным болельщикам, которые выкрикивали расистские выкрики в адрес бразильца .

"Мы обратились в УАФ по вопросу отмены красной карточки Тайсона. Мы хотим, чтобы было проведено расследование по факту поведения болельщиков и того, как контролировали ситуацию официальные лица. Мы контактируем с Тайсоном и Дентиньо, выражаем им полную поддержку", - говорится в заявлении FIFPro .

 
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