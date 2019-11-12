УАФ может отменить красную карточку Тайсона за неприличный жест в матче с "Динамо"
Об этом сообщает FIFPro y twitter.
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратилась к Украинской ассоциации футбола с просьбой отменить красную карточку полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона в матче против киевского "Динамо", которую он получил за показанный средний палец столичным болельщикам, которые выкрикивали расистские выкрики в адрес бразильца .
"Мы обратились в УАФ по вопросу отмены красной карточки Тайсона. Мы хотим, чтобы было проведено расследование по факту поведения болельщиков и того, как контролировали ситуацию официальные лица. Мы контактируем с Тайсоном и Дентиньо, выражаем им полную поддержку", - говорится в заявлении FIFPro .
Hello Marcos- FIFPRO (@FIFPro) November 11, 2019
We are writing to @FFUKRAINE to ask for Taison's red card to be rescinded
We are asking for an investigation into the conduct of fans and management of the situation by match officials
We are contacting @ taisonfreda7 and @dentinho to offer them our full support https://t.co/vLjAl8t1X0
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- 11 ноября украинский нардеп и спортсмен Жан Беленюк выступил против проблемы расизма, которая появилась после матча чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо".
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