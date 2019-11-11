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Espreso.tvСпортЭто позорно для страны, которая выбрала для себя европейский вектор направления, - Беленюк о расизме в матче чемпионата Украины

Это позорно для страны, которая выбрала для себя европейский вектор направления, - Беленюк о расизме в матче чемпионата Украины


фото: facebook
Украинский нардеп и спортсмен Жан Беленюк выступил против проблемы расизма, которая появилась после матча чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо"

Об этом нардеп сообщил в facebook.

Украинский народный депутат и борец Жан Беленюк прокомментировал расистский скандал в матче чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", в Харькове.

"Расизм - это позорно для страны, которая выбрала для себя европейский вектор направления. Для страны, которая желает жить достойно и цивилизованно! Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путем унижения других. Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. ни знаниями, ни достижениями, ни успехами, ни поступками ... ", - высказался Беленюк.

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