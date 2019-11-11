Это позорно для страны, которая выбрала для себя европейский вектор направления, - Беленюк о расизме в матче чемпионата Украины
11 ноября, 2019, 16:26
Украинский нардеп и спортсмен Жан Беленюк выступил против проблемы расизма, которая появилась после матча чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо"
Об этом нардеп сообщил в facebook.
Украинский народный депутат и борец Жан Беленюк прокомментировал расистский скандал в матче чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", в Харькове.
"Расизм - это позорно для страны, которая выбрала для себя европейский вектор направления. Для страны, которая желает жить достойно и цивилизованно! Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путем унижения других. Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. ни знаниями, ни достижениями, ни успехами, ни поступками ... ", - высказался Беленюк.
- 10 ноября "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистских выкриков киевских фанов.
- Напомним, в октябре депутат Елизавета Богуцкая назвала Жана Беленюка "чернокожих докладчика".
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-