Это позорно для страны, которая выбрала для себя европейский вектор направления, - Беленюк о расизме в матче чемпионата Украины

11 ноября, 2019, 16:26

Украинский нардеп и спортсмен Жан Беленюк выступил против проблемы расизма, которая появилась после матча чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо"

Об этом нардеп сообщил в facebook.

Украинский народный депутат и борец Жан Беленюк прокомментировал расистский скандал в матче чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", в Харькове.

"Расизм - это позорно для страны, которая выбрала для себя европейский вектор направления. Для страны, которая желает жить достойно и цивилизованно! Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путем унижения других. Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. ни знаниями, ни достижениями, ни успехами, ни поступками ... ", - высказался Беленюк.