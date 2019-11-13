Ломаченко пообещал превратить дерзкого американца в "школьника"
Об этом сообщает "Радио Граница" в youtube.
Чемпион мира по версиям WBO (Всемирная боксерская организация), WBA (Всемирная боксерская ассоциация) и WBC (Всемирный боксерский совет) в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко уверен, что легко разберется с Теофимо Лопесом, если тому удастся отобрать титул IBF (Международная боксерская федерация) у ганца Ричарда Комми.
"Я хотел бы, конечно, с Лопесом боксировать, потому что он уже раскрутил поединок и многие хотят увидеть этот бой. Теофимо славится тем, что остро высказывается в адрес боксеров. Тем самым он заслужил к себе внимание. Этот бой будет вроде как сводить его в школу ", - высказался украинец.
Также Ломаченко сделал прогноз, кто же все-таки победит в дуэли комм - Лопес.
"Я думаю, что Лопес не сможет, думаю, что Комми победит и сделает это нокаутом. Но это бокс", - сказал Василий Ломаченко.
Бой Лопес - Комми состоится 14 декабря в Нью-Йорке. Победитель этой встречи должен встретиться с Ломаченко и определить абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.
- Напомним, 7 ноября мексиканец Сауль Альварес отобрал у Василия Ломаченко лидерство в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
- 5 ноября американские боксеры Девин Хейни и Джервонта Дэвис, которые являются потенциальными соперниками Василия Ломаченко, устроили ссору в соцсети twitter .
- Напомним, 31 августа в Лондоне Украинский боксер Василий Ломаченко победил по очкам британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC.
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