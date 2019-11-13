Ломаченко пообещал превратить дерзкого американца в "школьника"

13 ноября, 2019, 17:46

Украинский боксер Василий Ломаченко пообещал наказать американца Леофа Лопеса, за его дерзкие высказывания

Об этом сообщает "Радио Граница" в youtube.

Чемпион мира по версиям WBO (Всемирная боксерская организация), WBA (Всемирная боксерская ассоциация) и WBC (Всемирный боксерский совет) в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко уверен, что легко разберется с Теофимо Лопесом, если тому удастся отобрать титул IBF (Международная боксерская федерация) у ганца Ричарда Комми.

"Я хотел бы, конечно, с Лопесом боксировать, потому что он уже раскрутил поединок и многие хотят увидеть этот бой. Теофимо славится тем, что остро высказывается в адрес боксеров. Тем самым он заслужил к себе внимание. Этот бой будет вроде как сводить его в школу ", - высказался украинец.

Также Ломаченко сделал прогноз, кто же все-таки победит в дуэли комм - Лопес.

"Я думаю, что Лопес не сможет, думаю, что Комми победит и сделает это нокаутом. Но это бокс", - сказал Василий Ломаченко.

Бой Лопес - Комми состоится 14 декабря в Нью-Йорке. Победитель этой встречи должен встретиться с Ломаченко и определить абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.