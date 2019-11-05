Американские боксеры устроили ссору из-за пояса Ломаченко
Конфликт начался с поста Хейни в twitter.
Американец, которому недавно отдали титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе) до 61,2 кг), который ранее принадлежал Василию Ломаченко, предложил бой Джервонти Дэвису по прозвищу "Танк", который дебютирует в этой категории 28 декабря, в бою за титул регулярного чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) с кубинцем Юриоркисом Гамбоа.
"Танк может подраться со мной за настоящий титул чемпиона мира в легком весе", - написал Хейни.
Дэвис ответил, что титул Хейни вообще не настоящий, а пояс WBC ему подарили.
"Ты бы лучше не рыпался и сидел тихонько со своей мелкой задницей. Я сделаю тебе очень больно, на самом деле, ты никакой не чемпион. Тебе подарили пояс, а я свой заработал, маленький идиот", - написал Дэвис.
You better sit ya little ass down..I will hurt you bad and you not a champ for real..they gave you the belt mine was earned lil chump https://t.co/D8THi13w8C- Gervonta Davis (@Gervontaa) November 4, 2019
- Напомним, 24 октября Василия Ломаченко лишили титула WBC в легком весе и предоставили ему звание франчайзингового чемпиона мира . Пояс украинца достался американцу Девину Хейни.
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