В Ломаченко отобрали титул лучшего боксера мира
Об этом сообщает The Ring.
В обновленном рейтинге авторитетного издания на первое место вышел Сауль Альварес, который 3 ноября нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василий Ломаченко опустился в новой классификации на вторую позицию.
Еще один украинец - Александр Усик, выступающий в супертяжелом весе, расположился в списке лучших боксеров мира на пятом месте.
Рейтинг The Ring
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Василий Ломаченко (Украина)
3. Теренс Кроуфорд (США)
4. Наойя Инуэ (Япония)
5. Александр Усик (Украина)
6. Эррол Спенс (США)
7. Геннадий Головкин (Казахстан)
8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)
9. Артур Бетербиев (Россия)
10. Мэнни Пакьяо (Филиппины)
- Напомним, 6 ноября британский промоутер Эдди Хирн заявил, что мексиканский боксер Сауль Альварес заслуживает лидерство в рейтинге лучших боксеров мира.
- 3 ноября мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
Читайте также
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
Читайте также
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-