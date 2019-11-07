В Ломаченко отобрали титул лучшего боксера мира

7 ноября, 2019, 12:33

Мексиканец Сауль Альварес отобрал у украинца Василия Ломаченко лидерство в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории

Об этом сообщает The Ring.

В обновленном рейтинге авторитетного издания на первое место вышел Сауль Альварес, который 3 ноября нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василий Ломаченко опустился в новой классификации на вторую позицию.

Еще один украинец - Александр Усик, выступающий в супертяжелом весе, расположился в списке лучших боксеров мира на пятом месте.

Рейтинг The Ring

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Василий Ломаченко (Украина)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Наойя Инуэ (Япония)

5. Александр Усик (Украина)

6. Эррол Спенс (США)

7. Геннадий Головкин (Казахстан)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

9. Артур Бетербиев (Россия)

10. Мэнни Пакьяо (Филиппины)