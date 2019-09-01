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Espreso.tvСпортЛомаченко назвал следующую амбициозную цель в боксе

Ломаченко назвал следующую амбициозную цель в боксе


фото: REUTERS
Украинский боксер Василий Ломаченко после победы над британцем Люком Кэмпбеллом заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в легком весе

Об этом сообщает Sky Sport .

Ломаченко после победы над Кэмпбеллом стал обладателем трех титулов в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) и заявил, что намерен получить пояс IBF (Международной боксерской федерации), что позволит ему стать абсолютным чемпионом мира.

"Следующий бой? Конечно, я хочу объединения поясов, остался титул IBF, но не думаю, что бой за звание абсолютного чемпиона будет следующим. Не в этом году, не в следующем поединке", - сказал Ломаченко.

Титулом IBF владеет ганец Ричард Комм, который 14 декабря встретится с американцем Теофимо Лопесом.

 

 

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