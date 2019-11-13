Бизнес обеспокоен событиями вокруг экс-замглавы НБУ Писарука
Об этом говорится в совместном заявлении бизнес-ассоциаций.
"Бизнес внимательно отслеживает такие ситуации, особенно при принятии решений об осуществлении инвестиций. Бизнес-сообщество призывает ответственные органы государственной власти должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от их должностей и политических взглядов ", - говорится в заявлении.
Представители бизнес-сообщества отмечают, что соблюдение вышеуказанных принципов имеет важное значение для привлечения дополнительных инвестиционных и кредитных ресурсов в Украине, согласно амбициозными экономическими целями правительства и взятыми на себя обязательствами президента защищать каждого инвестора в Украине.
- Напомним, глава правления Райффайзен Банка Аваль, экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука задержали работники НАБУ .
- По словам экс-нардепа Сергея Лещенко, Писарука задержали по подозрению в растрате в особо крупных размерах по делу рефинансирования банка VAB Bank на 1,2 млрд грн в 2014 году.
- Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что задержание главы Райффайзен Банка Аваль, экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука связано с его работой в НБУ
- В Нацбанке отрицают обыски НАБУ среди работников НБУ.
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