Бизнес обеспокоен событиями вокруг экс-замглавы НБУ Писарука

13 ноября, 2019, 13:50

Бизнес-сообщество, объединенное Европейской Бизнес Ассоциацией, Союзом Украинских Предпринимателей и рядом других организаций, глубоко обеспокоено событиями вокруг экс-первого заместителя главы Национального банка Украины Александра Писарука

Об этом говорится в совместном заявлении бизнес-ассоциаций.

"Бизнес внимательно отслеживает такие ситуации, особенно при принятии решений об осуществлении инвестиций. Бизнес-сообщество призывает ответственные органы государственной власти должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от их должностей и политических взглядов ", - говорится в заявлении.

Представители бизнес-сообщества отмечают, что соблюдение вышеуказанных принципов имеет важное значение для привлечения дополнительных инвестиционных и кредитных ресурсов в Украине, согласно амбициозными экономическими целями правительства и взятыми на себя обязательствами президента защищать каждого инвестора в Украине.