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Espreso.tvОбществоБизнес обеспокоен событиями вокруг экс-замглавы НБУ Писарука

Бизнес обеспокоен событиями вокруг экс-замглавы НБУ Писарука


фото: Zaxid.net
Бизнес-сообщество, объединенное Европейской Бизнес Ассоциацией, Союзом Украинских Предпринимателей и рядом других организаций, глубоко обеспокоено событиями вокруг экс-первого заместителя главы Национального банка Украины Александра Писарука

Об этом говорится в совместном заявлении бизнес-ассоциаций.

"Бизнес внимательно отслеживает такие ситуации, особенно при принятии решений об осуществлении инвестиций. Бизнес-сообщество призывает ответственные органы государственной власти должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от их должностей и политических взглядов ", - говорится в заявлении.

Представители бизнес-сообщества отмечают, что соблюдение вышеуказанных принципов имеет важное значение для привлечения дополнительных инвестиционных и кредитных ресурсов в Украине, согласно амбициозными экономическими целями правительства и взятыми на себя обязательствами президента защищать каждого инвестора в Украине.

  • Напомним, глава правления Райффайзен Банка Аваль, экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука задержали работники НАБУ .
  • По словам экс-нардепа Сергея Лещенко, Писарука задержали по подозрению в растрате в особо крупных размерах по делу рефинансирования банка VAB Bank на 1,2 млрд грн в 2014 году.
  • Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что задержание главы Райффайзен Банка Аваль, экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука связано с его работой в НБУ
  • В Нацбанке отрицают обыски НАБУ среди работников НБУ.
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