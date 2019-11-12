Гонтарева назвала задержание банкира Писарука "террором", связанным с его работой в НБУ

12 ноября, 2019, 09:55

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что задержание председателя Райффайзен Банка Аваль, экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука связано с его работой в НБУ

Об этом Гонтарева сказала в комментарии НВ .

"Ни с МВФ, ни с Райффайзеном (задержание не связано. - Ред.). Он только вышел на работу туда. Террор крепчает", - сказала Гонтарева.

По словам экс-главы НБУ, во время работы в Нацбанке Писарук отвечал за банковский надзор.

"Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни", - добавила Гонтарева.