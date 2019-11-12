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Espreso.tvОбществоГонтарева назвала задержание банкира Писарука "террором", связанным с его работой в НБУ

Гонтарева назвала задержание банкира Писарука "террором", связанным с его работой в НБУ


фото: reuters
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что задержание председателя Райффайзен Банка Аваль, экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука связано с его работой в НБУ

Об этом Гонтарева сказала в комментарии НВ .

"Ни с МВФ, ни с Райффайзеном (задержание не связано. - Ред.). Он только вышел на работу туда. Террор крепчает", - сказала Гонтарева.

По словам экс-главы НБУ, во время работы в Нацбанке Писарук отвечал за банковский надзор.

"Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни", - добавила Гонтарева.

  • Напомним, главу правления Райффайзен Банка Аваль, экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука задержали работники НАБУ.
  • По словам экс-нардепа Сергея Лещенко, Писарука задержали по подозрению в растрате в особо крупных размерах по делу рефинансирования банка VAB Bank на 1,2 млрд грн в 2014 году.
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