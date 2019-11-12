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Espreso.tvОбщество"Никаких задержаний не было": в Нацбанке отрицают обыски НАБУ

"Никаких задержаний не было": в Нацбанке отрицают обыски НАБУ

Вся команда руководства НБУ на своих рабочих местах. Никаких обысков и задержаний не было

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

"Вся команда руководства НБУ на своих рабочих местах. Никаких обысков и задержаний не было. Глава НБУ прервал заграничную командировку и срочно возвращается в Украину, чтобы быть вместе со своей командой", - говорится в сообщении.

  • Напомним, главу правления Райффайзен Банка Аваль, экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука задержали работники НАБУ .
  • По словам экс-нардепа Сергея Лещенко, Писарука задержали по подозрению в растрате в особо крупных размерах по делу рефинансирования банка VAB Bank на 1,2 млрд грн в 2014 году.
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