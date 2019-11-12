"Никаких задержаний не было": в Нацбанке отрицают обыски НАБУ

12 ноября, 2019, 10:33

Вся команда руководства НБУ на своих рабочих местах. Никаких обысков и задержаний не было

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

"Вся команда руководства НБУ на своих рабочих местах. Никаких обысков и задержаний не было. Глава НБУ прервал заграничную командировку и срочно возвращается в Украину, чтобы быть вместе со своей командой", - говорится в сообщении.