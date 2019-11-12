Зеленский издал указ, отдаляющий нас от Европы, - Княжицкий об идее закона о стандартах в медиа

12 ноября, 2019, 17:18

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что любые попытки вмешаться в журналистскую деятельность недопустимы

Об этом он рассказал в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV .

"По поводу стандартов новостей, очевидно, что это абсурдная норма, потому что я был первым журналистом в Украине, кого преследовали за клевету. Потому что это якобы не соответствовало стандартам, тогда это была уголовная статья в 1992 году. Меня обвиняли в том, что я оклеветал президента Кравчука", - сказал Княжицкий.

Он добавил, что давление на свободу слова недопустимо.

"Любые попытки вмешаться в журналистскую деятельность, любые попытки ее регламентировать, попытки ввести ограничения свободы слова ни для меня, ни для ЕС, ни для всех бывших журналистов, для всех, кто ценит демократию, для кого демократия является большой ценностью, очевидно недопустимы", - сказал нардеп.

Княжицкий высказал свое мнение относительно указа Зеленского.

"Очень критически отношусь к новости о том, что Зеленский издал такой указ. Считаю, что это отдаляет нас от Европы, европейских стандартов. Мы очень много сейчас принимаем такого, что может перечеркнуть наше европейское направление и наоборот, открыть направление пророссийское, то которого хочет аргесор", - отметил он.