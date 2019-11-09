Бородянский назвал недоразумением слова о стандартах новостей в указе Зеленского
9 ноября, 2019, 22:57
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал терминологическим недоразумением слова о разработке стандартов новостей в указе президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества", - заверил Бородянский.
Министр уточнил, что именно имеется в виду в указе президента Зеленского.
"Что мы собираемся делать: ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором", - пояснил Бородянский.
- Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский приказал Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей для СМИ.
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