Бородянский назвал недоразумением слова о стандартах новостей в указе Зеленского

9 ноября, 2019, 22:57

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал терминологическим недоразумением слова о разработке стандартов новостей в указе президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества", - заверил Бородянский.

Министр уточнил, что именно имеется в виду в указе президента Зеленского.

"Что мы собираемся делать: ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором", - пояснил Бородянский.