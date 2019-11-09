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Espreso.tvОбществоБородянский назвал недоразумением слова о стандартах новостей в указе Зеленского

Бородянский назвал недоразумением слова о стандартах новостей в указе Зеленского


фото: radiosvoboda.org
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал терминологическим недоразумением слова о разработке стандартов новостей в указе президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества", - заверил Бородянский.

Министр уточнил, что именно имеется в виду в указе президента Зеленского.

"Что мы собираемся делать: ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором", - пояснил Бородянский.

  • Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский приказал Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей для СМИ.
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