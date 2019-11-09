Зеленский приказал разработать общие стандарты новостей для СМИ
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.
Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность СМИ в стране.
"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности СМИ, предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей, механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержение", - говорится в тексте указа.
Также Кабмин должен разработать законопроекты, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.
Также правительство должно предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.
- Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днем украинской письменности и языка.
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