Зеленский приказал разработать общие стандарты новостей для СМИ

9 ноября, 2019, 18:27

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.

Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность СМИ в стране.

"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности СМИ, предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей, механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержение", - говорится в тексте указа.

Также Кабмин должен разработать законопроекты, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.

Также правительство должно предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.