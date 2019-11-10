"Ливерпуль" разбил "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

10 ноября, 2019, 20:25

В центральном матче 12-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле победил "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Ливерпуль" мощно начал матч и уже на 13-й минуте выигрывал со счетом 2:0. Голы забили Фабинью и Мохамед Салах.

На 51-й минуте Садио Мане забил в ворота "Манчестер Сити" третий гол.

Команда Хосепа Гвардиолы ответила лишь одним точным ударом на 78-й минуте в исполнении Бернарду Силвы.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не участвовал в игре из-за травмы.

"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" со счетом 3:1, набрал 34 очка и увеличил отрыв от ближайших преследователей - "Лестера" и "Челси" - до 8 пунктов. "Манчестер Сити" с 25 баллами опустился на четвертую позицию.

Чемпионат Англии

12-й тур

10 ноября

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 3:1

Голы: Фабинью, 6, Салах, 13, Мане, 51 - Силва, 78