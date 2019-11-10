"Ливерпуль" разбил "Манчестер Сити" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Ливерпуль" мощно начал матч и уже на 13-й минуте выигрывал со счетом 2:0. Голы забили Фабинью и Мохамед Салах.
На 51-й минуте Садио Мане забил в ворота "Манчестер Сити" третий гол.
Команда Хосепа Гвардиолы ответила лишь одним точным ударом на 78-й минуте в исполнении Бернарду Силвы.
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не участвовал в игре из-за травмы.
"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" со счетом 3:1, набрал 34 очка и увеличил отрыв от ближайших преследователей - "Лестера" и "Челси" - до 8 пунктов. "Манчестер Сити" с 25 баллами опустился на четвертую позицию.
Чемпионат Англии
12-й тур
10 ноября
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 3:1
Голы: Фабинью, 6, Салах, 13, Мане, 51 - Силва, 78
- Напомним, 9 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" с Украинской Андрея Ярмоленко в составе проиграл "Бернли" со счетом 0:3 .
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