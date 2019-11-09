"Вест Хэм" с Ярмоленко опозорился в чемпионате Англии

9 ноября, 2019, 19:12

В 12-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" с украинцем Андреем Ярмоленко в составе проиграл "Бернли" со счетом 0: 3

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко начал игру в запасе, но вышел на замену уже на 20-й минуте. Украинец не спас лондонцев от разгромного поражения.

"Бернли" вперед на 11-й минуте вывел Эшли Барнс. Второй гол в ворота "Вест Хэма" в конце первого тайма забил Крис Вуд.

Разгромным счет на 54-й минуте стал после автогола Роберто Хименеса.

"Вест Хэм" проиграл "Бернли" 0: 3 и с 13 очками опустился на 16-е место. "Бернли" набрал 15 пунктов и вышел на девятую позицию.

Чемпионат Англии

+12-й тур

9 ноября

"Бернли" - "Вест Хэм" 3: 0

Голы: Барнс, 11 Вуд, 44, Хименес, 54 (авт.)