"Вест Хэм" с Ярмоленко опозорился в чемпионате Англии
9 ноября, 2019, 19:12
В 12-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" с украинцем Андреем Ярмоленко в составе проиграл "Бернли" со счетом 0: 3
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ярмоленко начал игру в запасе, но вышел на замену уже на 20-й минуте. Украинец не спас лондонцев от разгромного поражения.
"Бернли" вперед на 11-й минуте вывел Эшли Барнс. Второй гол в ворота "Вест Хэма" в конце первого тайма забил Крис Вуд.
Разгромным счет на 54-й минуте стал после автогола Роберто Хименеса.
"Вест Хэм" проиграл "Бернли" 0: 3 и с 13 очками опустился на 16-е место. "Бернли" набрал 15 пунктов и вышел на девятую позицию.
Чемпионат Англии
+12-й тур
9 ноября
"Бернли" - "Вест Хэм" 3: 0
Голы: Барнс, 11 Вуд, 44, Хименес, 54 (авт.)
- 5 ноября главный тренер английского "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, чилиец Мануэль Пеллегрини оказался на границе увольнения .
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