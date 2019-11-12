Расистский скандал с Тайсоном: полиция открыла дело против фанов "Динамо"

11 ноября Харьковская полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины в отношении фанатов киевского "Динамо", которые во время матча чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" выкрикивали расистские выкрики в адрес бразильца Тайсона.

"10 ноября в ходе игры на стадионе" Металлист "около 20 болельщиков футбольного клуба "Динамо" выкрикивали непристойные лозунги в адрес игроков "Шахтера". На 75-й минуте футбольный матч был остановлен", - говорится в сообщении полиции.

Матч "Шахтер" - "Динамо" (1: 0) приостановили из-за расистских скандирований фанатов киевлян в адрес бразильских игроков "горняков". После возвращения на поле судья встречи Николай Балакин удалил Тайсона за неприличный жест бразильца в адрес фанатов киевского клуба.