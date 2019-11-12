Расистский скандал с Тайсоном: полиция открыла дело против фанов "Динамо"
11 ноября Харьковская полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины в отношении фанатов киевского "Динамо", которые во время матча чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" выкрикивали расистские выкрики в адрес бразильца Тайсона.
"10 ноября в ходе игры на стадионе" Металлист "около 20 болельщиков футбольного клуба "Динамо" выкрикивали непристойные лозунги в адрес игроков "Шахтера". На 75-й минуте футбольный матч был остановлен", - говорится в сообщении полиции.
Матч "Шахтер" - "Динамо" (1: 0) приостановили из-за расистских скандирований фанатов киевлян в адрес бразильских игроков "горняков". После возвращения на поле судья встречи Николай Балакин удалил Тайсона за неприличный жест бразильца в адрес фанатов киевского клуба.
- 12 ноября стало известно, что FIFPro требует отменить красную карточку бразильскому футболисту "Шахтера" Тайсону , полученную за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо".
- 10 ноября "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистских выкриков киевских фанов.
- 11 ноября украинский нардеп и спортсмен Жан Беленюк выступил против проблемы расизма, которая появилась после матча чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо".
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