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Espreso.tvСпортРасистский скандал с Тайсоном: полиция открыла дело против фанов "Динамо"

Расистский скандал с Тайсоном: полиция открыла дело против фанов "Динамо"


фото: hk.npu.gov.ua
Полиция открыла уголовное производство из-за расистских выкриков фанатов киевского "Динамо" во время матча чемпионата Украины против донецкого "Шахтера"

11 ноября Харьковская полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины в отношении фанатов киевского "Динамо", которые во время матча чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" выкрикивали расистские выкрики в адрес бразильца Тайсона.

"10 ноября в ходе игры на стадионе" Металлист "около 20 болельщиков футбольного клуба "Динамо" выкрикивали непристойные лозунги в адрес игроков "Шахтера". На 75-й минуте футбольный матч был остановлен", - говорится в сообщении полиции.

Матч "Шахтер" - "Динамо" (1: 0) приостановили из-за расистских скандирований фанатов киевлян в адрес бразильских игроков "горняков". После возвращения на поле судья встречи Николай Балакин удалил Тайсона за неприличный жест бразильца в адрес фанатов киевского клуба.

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