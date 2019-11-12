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Espreso.tvСпортНа "нового Шевченко" появился очередной претендент

На "нового Шевченко" появился очередной претендент


фото: REUTERS
Сенсационный нападающий австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд вошел в список интересов "Наполи", итальянцы готовы предложить за норвежца 40 млн евро

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянское "Наполи" хочет укрепить свою линию атаки, благодаря трансферу 19-летнего нападающего "Зальцбурга" Эрлинга Холланда. Неаполитанцы готовы заплатить 40 млн евро за лучшего бомбардира текущей Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Холланд забил 26 мячей и сделал шесть результативных передач. В последнем туре чемпионата Австрии против "Вольфсберга" норвежец оформил хет-трик.

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