На "нового Шевченко" появился очередной претендент
12 ноября, 2019, 18:39
Сенсационный нападающий австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд вошел в список интересов "Наполи", итальянцы готовы предложить за норвежца 40 млн евро
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Итальянское "Наполи" хочет укрепить свою линию атаки, благодаря трансферу 19-летнего нападающего "Зальцбурга" Эрлинга Холланда. Неаполитанцы готовы заплатить 40 млн евро за лучшего бомбардира текущей Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне Холланд забил 26 мячей и сделал шесть результативных передач. В последнем туре чемпионата Австрии против "Вольфсберга" норвежец оформил хет-трик.
- 24 октября в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Наполи" переиграл австрийский "Зальцбург" со счетом 3:2, а Эрлинг Холланд оформил дубль.
- 31 октября уже сообщалось об интересе со стороны европейских топ-клубов к Эрлингу Холланду.
- Напомним, 17 сентября норвежский футболист австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд побил рекорд Андрея Шевченко, который был самым молодым автором хет-трика в 1-м тайме в Лиге чемпионов.
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