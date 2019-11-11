Украина будет добиваться возвращения Мазура домой, - Дещица

11 ноября, 2019, 10:41

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что освобождение ветерана АТО Игоря Мазура из-под ареста - это только половина пути

В комментарии Радио Свобода посол Дещица сказал, что дальше украинские дипломаты будут бороться за возвращение Мазура в Украину.

"Дальше за нами кропотливая работа и борьба за то, чтобы Игорь вернулся в Украину, и чтобы Россия перестала использовать инструмент Интерпола для поиска тех людей, которые ей невыгодны или являющиеся ее врагами. Это небольшая, промежуточная победа. Это, собственно, совместными усилиями нам удалось получить такую небольшую победу ", - говорит посол.

На сегодня неизвестна дата проведения первого судебного заседания по делу по существу.

"Это будет зависеть от знакомства с делом польских правоохранительных органов. Мы будем делать все возможное, чтобы оно произошло как можно быстрее и это дело закрыть как можно быстрее. Я рад, что Игорь на свободе, что он в безопасности в генеральном консульстве в Люблине и наши консулы ним заниматься и предоставлять всяческую помощь ", - отметил Дещица.

До завершения судебного процесса об экстрадиции украинца в Россию или отказа в ней Игорь Мазур будет находиться в Польше на поруках генконсула Украины в Люблине Василия Павлюка.