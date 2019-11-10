Польский суд будет избирать меру пресечения украинском активисту Мазуру сегодня, - Денисова

10 ноября, 2019, 15:18

Суд в Польше в воскресенье, 10 ноября, будет избирать меру пресечения задержанному накануне замглавы УНА-УНСО Игорю Мазуру

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в facebook.

Заседание суда по избранию меры пресечения украинском активисту Игорю Мазуру состоится сегодня, 10 ноября, в польском городе Люблин и начнется в 16:00. Прокуратура внесла представление об экстрадиционном аресте.

"Только что прокуратура внесла на рассмотрение суда представление об экстрадиционном аресте Игоря Мазура. Судебное заседание состоится сегодня в Люблине в 16:00", - написала Денисова.