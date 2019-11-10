 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПольский суд будет избирать меру пресечения украинском активисту Мазуру сегодня, - Денисова

Польский суд будет избирать меру пресечения украинском активисту Мазуру сегодня, - Денисова


фото: facebook
Суд в Польше в воскресенье, 10 ноября, будет избирать меру пресечения задержанному накануне замглавы УНА-УНСО Игорю Мазуру

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в facebook.

Заседание суда по избранию меры пресечения украинском активисту Игорю Мазуру состоится сегодня, 10 ноября, в польском городе Люблин и начнется в 16:00. Прокуратура внесла представление об экстрадиционном аресте.

"Только что прокуратура внесла на рассмотрение суда представление об экстрадиционном аресте Игоря Мазура. Судебное заседание состоится сегодня в Люблине в 16:00", - написала Денисова.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 ноября, 2019 воскресенье

9 ноября, 2019 суббота

больше новостей

10 ноября, 2019 воскресенье

9 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать