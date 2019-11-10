Польский суд будет избирать меру пресечения украинском активисту Мазуру сегодня, - Денисова
10 ноября, 2019, 15:18
Суд в Польше в воскресенье, 10 ноября, будет избирать меру пресечения задержанному накануне замглавы УНА-УНСО Игорю Мазуру
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в facebook.
Заседание суда по избранию меры пресечения украинском активисту Игорю Мазуру состоится сегодня, 10 ноября, в польском городе Люблин и начнется в 16:00. Прокуратура внесла представление об экстрадиционном аресте.
"Только что прокуратура внесла на рассмотрение суда представление об экстрадиционном аресте Игоря Мазура. Судебное заседание состоится сегодня в Люблине в 16:00", - написала Денисова.
- Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России задержан заместитель председателя УНА-УНСО, сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур.
- Консул Украины в Люблине Юрий Кучерявый встретился с задержанным Игорем Мазуром и заявил, что вопрос экстрадиции заместителя председателя УНА-УНСО в Россию будет решать польский суд.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал задержание в Польше ветерана АТО Игоря Мазура грубым нарушением россиянами устава и правил Интерпола.
- В Киеве под польским посольством прошла акция в поддержку задержанного в Польше ветерана АТО и активиста Игоря Мазура, позывной "Тополя".
- Посол Украины в Польше Андрей Дещица назвал задержание ветерана АТО Игоря Мазура политически сфабрикованным Россией делом.
- Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевска заявила, что Польша не будет выдавать задержанного ветерана АТО Игоря Мазура России.
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