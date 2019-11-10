Задержанного в Польше ветерана АТО Мазура передали на поруки украинскому консулу
10 ноября, 2019, 16:04
Задержанного в Польше заместителя председателя УНА-УНСО Игоря Мазура передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в facebook.
"Суд об избрании меры пресечения Игорь Мазур не состоится. Сотрудник секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве", - написала Денисова.
Она добавила, что все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой украинского гражданина прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ.
- Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России задержан заместитель председателя УНА-УНСО, сотрудника секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура.
- Суд в Польше в воскресенье, 10 ноября, должен был избрать меру пресечения задержанному накануне замглавы УНА-УНСО Игорю Мазуру.
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