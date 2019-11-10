Задержанного в Польше ветерана АТО Мазура передали на поруки украинскому консулу

10 ноября, 2019, 16:04

Задержанного в Польше заместителя председателя УНА-УНСО Игоря Мазура передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в facebook.

"Суд об избрании меры пресечения Игорь Мазур не состоится. Сотрудник секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве", - написала Денисова.

Она добавила, что все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой украинского гражданина прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ.