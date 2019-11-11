Скандальный капитан "Арсенала" может перейти в "Милан"

11 ноября, 2019, 19:27

Полузащитник Гранит Джака, у которого забрали капитанскую повязку в "Арсенале", близок к переходу в итальянский "Милан"

Об этом сообщает RSI Sport.

Полузащитник "Арсенала" и сборной Швейцарии Гранит Джака может зимой перейти в итальянский "Милан". По информации источника, швейцарец уже подыскивает себе дом в Италии. 27-летний Джака готов покинуть "Арсенал" из-за конфликта с болельщиками команды, в результате которого он уже был лишен капитанской повязки.

В нынешнем сезоне швейцарец сыграл в десяти матчах за лондонский клуб, отметившись одной результативной передачей.

После 12-го тура чемпионата Англии "Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице. "Милан" в Серии А после аналогичного количества сыгранных матчей идет на 14-м месте.