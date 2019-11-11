Россия злоупотребляла уставом Интерпола, объявив в розыск Мазура, - Шевченко

11 ноября, 2019, 18:41

Для объявления в розыск ветерана АТО, работника Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура Россия выставила не красную карточку Интерпола, а спецциркуляр, распространение которого ограничено и о котором могли не знать украинские пограничники и правоохранители

Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в программе "Вечер с Мирославой Барчук" на Еспресо.TV .

"На задержанного в Польше украинского ветерана войны с РФ унсовца Игоря Мазура было выставлено не красную карточку Интерпола, которая сразу будет бросаться в глаза нашим полицейским и пограничникам при пересечении границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативного ориентирования о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами ", - сказал Шевченко.

По его словам, учитывая такой механизм объявления в розыск Россией нашего ветерана, есть признаки злоупотребления уставом Интерпола.

Несмотря на такие действия России, МВД Украины настойчиво советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые испытывают риск быть задержанными в третьих странах по псевдообвинениям для последующей выдачи в РФ, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространение информации о них. Необходимые разъяснения МВД готово предоставлять.

В комментарии Радио Свобода посол Дещица сказал, что дальше украинские дипломаты будут бороться за возвращение Мазура в Украину.