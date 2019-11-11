Россия злоупотребляла уставом Интерпола, объявив в розыск Мазура, - Шевченко
Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в программе "Вечер с Мирославой Барчук" на Еспресо.TV .
"На задержанного в Польше украинского ветерана войны с РФ унсовца Игоря Мазура было выставлено не красную карточку Интерпола, которая сразу будет бросаться в глаза нашим полицейским и пограничникам при пересечении границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативного ориентирования о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами ", - сказал Шевченко.
По его словам, учитывая такой механизм объявления в розыск Россией нашего ветерана, есть признаки злоупотребления уставом Интерпола.
Несмотря на такие действия России, МВД Украины настойчиво советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые испытывают риск быть задержанными в третьих странах по псевдообвинениям для последующей выдачи в РФ, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространение информации о них. Необходимые разъяснения МВД готово предоставлять.
В комментарии Радио Свобода посол Дещица сказал, что дальше украинские дипломаты будут бороться за возвращение Мазура в Украину.
Ветерана АТО Игоря "Тополя" Мазура задержали в Польше по специально прямому запросу России, который не отображается в общей базе Интерпола.
Заместитель главы УНА-УНСО Игорь Мазур рассказал подробности своего задержания в Польше.
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