Старая Европа начинает договариваться с Россией, - Мазур рассказал подробности своего задержания в Польше

10 ноября, 2019, 19:22

Заместитель председателя УНА-УНСО Игорь Мазур рассказал подробности своего задержания в Польше

Об этом Мазур рассказал на пресс конференции в Люблине, после того, как его взял на поруки консул Украины, сообщает "Укринформ".

"Интерпол, который ранее не ставил нас в черный список тех, кто на Кавказе где-то освещал те преступления, которые совершала российская армия как в Грузии, так и в Чечне, то сейчас Интерпол включил нас в розыск. Не исключаю, что кроме меня и другие могут быть в списке. Оно немножко смешно, если бы не было так грешно", - сказал Мазур.

По его словам, в деле, в котором он проходит, также фигурируют Арсений Яценюк и братья Тягнибоки.

"В этом деле, где прохожу я, проходит и Арсений Яценюк, проходят братья Тягнибоки, Ярош и еще там где-то есть пятеро парней. Ранее по этому делу проходил Николай Карпюк и Станислав Клых, которые никогда не были в Чечне, но это не было важно для российского правосудия в кавычках. Это дело делалось людьми, которые неадекватно оценивали года рождения, состояние здоровья людей. Потому что в этом деле даже некоторое время проходил пан Юрий Шухевич, слепой, но поскольку он входит в руководство УНА -УНСО, то его тоже как боевика включили в это дело, и Ярослав Лагнюк. Это наш председатель исполкома, которому на то время было 3,5 года, также включили в это дело, то есть, что он тоже замучил там 10 россиян, он принимал участие в боевых действиях", - рассказал Мазур.

Он подчеркнул, что международные структуры начинают слишком строго подходить к украинцам, вспомнил дело нацгвардейца Виталия Маркива.

"К сожалению, мы видим, что старая Европа сейчас начинает договариваться с Россией, как Франция, Германия, так и Италия, Испания. Страны Балтии и Польша - это наши ближайшие союзники, и мы прекрасно понимаем, что только объединив наши усилия, мы можем противостоять оккупантам", - констатировал Мазур.