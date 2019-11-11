Россияне вероятно знали, что ветеран АТО Мазур поедет в Польшу, и подготовили прямой запрос, - Тука

11 ноября, 2019, 08:19

Ветерана АТО Игоря "Тополя" Мазура задержали в Польше по специальному прямому запросу России, который не отображается в общей базе Интерпола

Об этом сообщил в Facebook экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Когда узнал о задержании в Польше" Тополя "- удивился: неужели Игорь, прежде чем ехать, не мог проверить розыскную базу Интерпола? Выявляются интересные детали. Тополь был задержан не по" красной карточке "Интерпола, которую видят все. Игоря задержали за" церкулярним распоряжением ", которое высвечивается в общей базе Интерпола. То есть, россияне направили соответствующий" церкуляр "непосредственно в Польшу", - написал Тука.

По словам экс-чиновника, из факта прямого запроса следует, что россияне заранее знали о визите Мазура в Польшу.