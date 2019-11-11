2 месяца не ходил на заседания правительства: Герус о своем увольнении Зеленским

11 ноября, 2019, 12:39

Об этом Герус написал в Facebook.

Герус назвал "нереальным" одновременное выполнение обязанностей представителя президента в правительстве и нардепа во главе комитета Верховной Рады.

"С конца августа я не посетил ни одно заседание Кабмина, то есть де-факто уже более 2 мес не выполняю функций представителя президента в Кабмине. Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-председатель комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально. Поэтому всякие сенсационно конспирологические версии, в том числе связанные инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля., это действительно весело ", - написал Герус.