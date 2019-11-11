Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в правительстве
11 ноября, 2019, 10:25
Владимир Зеленский уволил Геруса Андрея Михайловича из должности Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины
Об этом говорится в тексте указа .
Отметим, что Герус в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 17 в списке как беспартийный. Он также является председателем Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.
Другим указом Зеленский назначил Алексея Юрьевича Перевезенцева Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины (вне штата).
Алексей Перевезенцев работал госсекретарем в министерстве экономического развития и торговли в правительстве Владимира Гройсмана.
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