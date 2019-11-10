УПЛ: как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Динамо"
10 ноября, 2019, 22:18
"Шахтер", благодаря победе над "Динамо" в 14-м туре чемпионата Украины по футболу, увеличил отрыв от киевлян до 13 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV .
10 ноября в Харькове "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 1:0, набрал 40 очков и упрочил лидерство в премьер-лиге. Дончане теперь опережают киевлян, которые скатились на четвертую позицию, на 13 пунктов.
Впереди команды Алексея Михайличенко также идут "Заря", имеющая 28 баллов и "Десна", которая с 27 очками опережает динамовцев по дополнительным показателям.
- Напомним, 10 ноября "Заря" победила "Колос" в матче дома с пенальти и удалениями и опередила "Динамо" в турнирной таблице.
- Кроме этого, "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистских выкриков киевских фанов.
- Также 10 ноября "Александрия" в меньшинстве сыграла в гостях вничью с "Олимпиком" .
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