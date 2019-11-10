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Espreso.tvСпортУПЛ: как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Динамо"

УПЛ: как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Динамо"


фото: shakhtar.com
"Шахтер", благодаря победе над "Динамо" в 14-м туре чемпионата Украины по футболу, увеличил отрыв от киевлян до 13 очков

Об этом сообщает Еспресо.TV .

10 ноября в Харькове "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 1:0, набрал 40 очков и упрочил лидерство в премьер-лиге. Дончане теперь опережают киевлян, которые скатились на четвертую позицию, на 13 пунктов.

Впереди команды Алексея Михайличенко также идут "Заря", имеющая 28 баллов и "Десна", которая с 27 очками опережает динамовцев по дополнительным показателям.

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