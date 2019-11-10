"Александрия" в меньшинстве отобрала очки у "Олимпика"

10 ноября, 2019, 21:33

В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" в меньшинстве сыграла в гостях вничью с "Олимпиком"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве игра между "Олимпиком" и "Александрией" завершилась нулевой ничьей. Команда Владимира Шарана почти весь матч играла в меньшинстве после удаления на 6-й минуте голкипера Юрия Панькова.

"Александрия" набрала 24 очка и занимает в турнирной таблице пятое место. "Олимпик" с 15 пунктами идет седьмым.

Чемпионат Украины

14-й тур

10 ноября

"Олимпик" - "Александрия" 0:0

Удаление: Панькив, 6