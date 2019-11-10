"Александрия" в меньшинстве отобрала очки у "Олимпика"
10 ноября, 2019, 21:33
В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" в меньшинстве сыграла в гостях вничью с "Олимпиком"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве игра между "Олимпиком" и "Александрией" завершилась нулевой ничьей. Команда Владимира Шарана почти весь матч играла в меньшинстве после удаления на 6-й минуте голкипера Юрия Панькова.
"Александрия" набрала 24 очка и занимает в турнирной таблице пятое место. "Олимпик" с 15 пунктами идет седьмым.
Чемпионат Украины
14-й тур
10 ноября
"Олимпик" - "Александрия" 0:0
Удаление: Панькив, 6
- Напомним, 10 ноября "Заря" победила "Колос" в матче дома с пенальти и удалениями и опередила "Динамо" в турнирной таблице.
- Кроме этого, "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистские выкрики киевских фанов.
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