"Заря" победила "Колос" и опередила "Динамо" в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Заря" повела в счете на 31-й минуте, когда пенальти реализовал Владлен Юрченко. На 55-й минуте команда Виктора Скрипника оказалась в большинстве после удаления за повторное предупреждение Виталия Гавриша.
"Колос" даже в меньшинстве имел шанс сравнять счет, однако Александр Волков на 76-й минуте не реализовал пенальти.
На 77-й минуте команда из Коваливки осталась еще без одного игрока - был удален Евгений Морозко.
"Заря" воспользовалась численным преимуществом в компенсированное арбитром время, когда второй гол забил Владислав Кочергин.
"Заря" победила "Колос" 2:0, набрала 28 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. Луганчане на 1 очко опережают "Десну" и "Динамо", у которых по 27 пунктов. Лидирует с 37 баллами "Шахтер". "Колос" с 14 очками идет восьмым.
Чемпионат Украины
14-й тур
10 ноября
"Заря" - "Колос" 2:0
Голы: Юрченко, 31 (пен.), Кочергин, 90+1
На 76-й минуте Волков ( "Колос") не реализовал пенальти
Удаление: Гавриш, 55, Морозко, 77 (оба - "Колос")
- Сегодня, в 14-м туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" принимает в Харькове киевское "Динамо". Матч начнется в 17:00.
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