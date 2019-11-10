"Заря" победила "Колос" и опередила "Динамо" в УПЛ

10 ноября, 2019, 16:25

"Заря" победила "Колос" в матче дома с пенальти и удалениями и опередила "Динамо" в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Заря" повела в счете на 31-й минуте, когда пенальти реализовал Владлен Юрченко. На 55-й минуте команда Виктора Скрипника оказалась в большинстве после удаления за повторное предупреждение Виталия Гавриша.

"Колос" даже в меньшинстве имел шанс сравнять счет, однако Александр Волков на 76-й минуте не реализовал пенальти.

На 77-й минуте команда из Коваливки осталась еще без одного игрока - был удален Евгений Морозко.

"Заря" воспользовалась численным преимуществом в компенсированное арбитром время, когда второй гол забил Владислав Кочергин.

"Заря" победила "Колос" 2:0, набрала 28 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. Луганчане на 1 очко опережают "Десну" и "Динамо", у которых по 27 пунктов. Лидирует с 37 баллами "Шахтер". "Колос" с 14 очками идет восьмым.

Чемпионат Украины

14-й тур

10 ноября

"Заря" - "Колос" 2:0

Голы: Юрченко, 31 (пен.), Кочергин, 90+1

На 76-й минуте Волков ( "Колос") не реализовал пенальти

Удаление: Гавриш, 55, Морозко, 77 (оба - "Колос")