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Espreso.tvОбществоЗеленский отправил экс-заместителя председателя СБУ Бухарева в запас

Зеленский отправил экс-заместителя председателя СБУ Бухарева в запас


фото: censor.net.ua
Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-первого заместителя председателя Службы безопасности Владислава Бухарева в запас

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Уволить генерал-полковника Бухарева Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №833 / 2019.

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