Зеленский отправил экс-заместителя председателя СБУ Бухарева в запас
8 ноября, 2019, 20:55
Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-первого заместителя председателя Службы безопасности Владислава Бухарева в запас
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
"Уволить генерал-полковника Бухарева Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №833 / 2019.
- Владимир Зеленский сменил первого заместителя главы Службы безопасности Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.
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