Зеленский отправил экс-заместителя председателя СБУ Бухарева в запас

8 ноября, 2019, 20:55

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Уволить генерал-полковника Бухарева Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №833 / 2019.