Бухарева назначили первым заместителем главы СБУ

12 сентября, 2019, 11:29

Об этом сообщает сайт президента.

"Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Другим указом Зеленский уволил Бухарева с должности Председателя Службы внешней разведки Украины.

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В 2014 году и.о. президента Александр Турчинов назначил Бухарева начальником Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С декабря 2007 по март 2010 года он занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации и возглавлял налоговую милицию.