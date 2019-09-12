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Espreso.tvОбществоБухарева назначили первым заместителем главы СБУ

Бухарева назначили первым заместителем главы СБУ


фото: delo.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева первым заместителем главы Службы безопасности Украины

Об этом сообщает сайт президента.

"Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Другим указом Зеленский уволил Бухарева с должности Председателя Службы внешней разведки Украины.

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В 2014 году и.о. президента Александр Турчинов назначил Бухарева начальником Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С декабря 2007 по март 2010 года он занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации и возглавлял налоговую милицию.

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