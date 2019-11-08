Нескоромный стал первым заместителем главы СБУ вместо Бухарева
8 ноября, 2019, 11:59
Владимир Зеленский сменил первого заместителя главы Службы безопасности Украины
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Глава государства также освободил от должности первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева, а уже приказом №827 / 2019 на его место назначил Дмитрия Нескоромного.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы