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Espreso.tvОбществоНескоромный стал первым заместителем главы СБУ вместо Бухарева

Нескоромный стал первым заместителем главы СБУ вместо Бухарева


фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский сменил первого заместителя главы Службы безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Глава государства также освободил от должности первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева, а уже приказом №827 / 2019 на его место назначил Дмитрия Нескоромного.

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