Нескоромный стал первым заместителем главы СБУ вместо Бухарева

8 ноября, 2019, 11:59

Владимир Зеленский сменил первого заместителя главы Службы безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Глава государства также освободил от должности первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева, а уже приказом №827 / 2019 на его место назначил Дмитрия Нескоромного.