Шевченко довызвал в сборную Украины нападающего "Динамо"

8 ноября, 2019, 19:27

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду нападающего "Динамо" Артема Беседина

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение вызвать в национальную команду форварда киевского "Динамо" Артема Беседина, на товарищескую встречу со сборной Эстонии и матч отбора на Евро-2020 против команды Сербии.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард является лучшим бомбардиром киевского клуба. В активе Беседина 6 забитых мячей.

Сборная Украины начнет сборы 11 ноября. Товарищеский матч с Эстонией проведет 14 ноября в Запорожье, а встреча квалификации Евро-2020 с Сербией 17 ноября в Белграде.