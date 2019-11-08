Шевченко довызвал в сборную Украины нападающего "Динамо"
8 ноября, 2019, 19:27
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду нападающего "Динамо" Артема Беседина
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение вызвать в национальную команду форварда киевского "Динамо" Артема Беседина, на товарищескую встречу со сборной Эстонии и матч отбора на Евро-2020 против команды Сербии.
В нынешнем сезоне 23-летний форвард является лучшим бомбардиром киевского клуба. В активе Беседина 6 забитых мячей.
Сборная Украины начнет сборы 11 ноября. Товарищеский матч с Эстонией проведет 14 ноября в Запорожье, а встреча квалификации Евро-2020 с Сербией 17 ноября в Белграде.
- 25 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи против Эстонии и Сербии.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
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