Польский регулятор наложил рекордный штраф на участника "Северного потока-2"

8 ноября, 2019, 14:00

Польский антимонопольный регулятор UOKIK оштрафовал партнера российского "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", компанию Engie Energy, на 172 млн злотых (40 млн евро)

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас регулятор анализирует, нарушили "Газпром" и финансовые партнеры "Северного потока-2" законодательство о конкуренции. Сейчас UOKIK решил наказать зарегистрированную в Швейцарии компанию Engie Energy, которая является "дочкой" французской Engie. Причина - отказ от сотрудничества с расследованием UOKIK.

"Мы попросили у компании документы и данные по контрактам, заключенным с" Газпромом ". Компания настойчиво безосновательно отказывалась предоставлять нам запрашиваемые документы и материалы", - заявил в пятницу глава UOKIK Марек Нехцял.

По его словам, это повлекло значительную задержку в деятельности регулятора по изучению финансирования строительства "Северного потока-2". Поэтому UOKIK наложил на компанию штраф в 172 млн злотых, который является крупнейшим в истории регулятора.

"Мы не знаем, что на документах Engie. Вероятно, поэтому они не хотят их отправлять", - добавил Нехцял, отметив, что производство по "Северному потоку-2" продолжается.

Engie Energy является одной из компаний, ответственных за строительство газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий Бундестаг хочет смягчить газовую директиву Евросоюза по трубопроводу "Северный поток-2". Однако во время голосования в четверг, 7 ноября, Бундестаг не смог принять нужный законопроект. Идею смягчения директивы поддержали 133 депутат из 355 необходимых. Заседание закрыли и перенесли на 8 ноября.

Кроме того, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что несмотря на действия правительства Германии, Украина, Польша, а также страны Балтии найдут способы заблокировать строительство "Северного потока-2".