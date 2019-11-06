Германия хочет вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы ЕС

6 ноября, 2019, 13:51

Немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС

Об этом сообщает Bild.

Газовая директива ЕС, обновленная в этом году, предусматривает обязательства выделять оператора газопровода, независимого от компании, поставляющей ему газ. Изменения в директивы позволили охватить ею также газопроводы из третьих стран, в частности "Северный поток-2".

В результате ее внедрения "Газпром" больше не сможет владеть газопроводом и одновременно продавать газ, который поступает по этой трубе. Российское же законодательство дает "Газпрому" монополию на экспорт природного газа за пределы России.

Газовая директива делает исключения для газопроводов, которые были построены до 23 мая 2019 года - на них она не распространяется.

Правительство Германии представило в сентябре в Бундестаг проект ратификации обновленной газовой директивы, в котором есть запись о дате 23 мая 2019 года. Однако из документов, к которым получили доступ немецкое издание, следует, что этой записи нет в поправке, представленной 5 ноября правящей коалицией ХДС / ХСС и СДПГ - за двое суток до голосования за проект в Бундестаге.

Как утверждают коалиционные партии, газовая директива "дает привилегированный статус существующим инвестициям с целью защиты законных ожиданий. (...) В этом контексте при определении того, проект был завершен до даты вступления в силу, следует принять во внимание все обстоятельства дела". Поправка предусматривает замену дать на формулировку "существующие инвестиции". Это означает, что текущие инвестиции, такие как "Северный поток-2", могут рассчитывать на исключение из действия права ЕС.

Издание отмечает, что это будет явным нарушением директивы ЕС, Брюссель точно охарактеризует как неприемлемо.

Напомним, 30 октября Дания стала последней страной ЕС, которая одобрила строительство трубопровода, который будет транспортировать российский газ в Германию по дну Балтийского моря.