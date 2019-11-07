Решение Германии о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" будет обжаловано, - торгпред

7 ноября, 2019, 16:52

В случае принятия подготовленного представителями правящей коалиции ФРГ решения, которое позволит обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода "Северной поток-2", оно будет обжаловано

Такое заявление торговый представитель Украины Тарас Качка сделал во время конференции "Торговые войны: искусство защиты", сообщает Интерфакс-Украина.

"Это могут быть судебные процедуры между Европейской Комиссией, правительством Германии, Польшей, Украиной ... Между многими", - сказал он, выступая на конференции "Торговые войны: искусство защиты", которую организовала юрфирма "Ильяшев и партнеры" в Киеве в четверг .

По его словам, такая инициатива приведет к долгосрочным судебным процедурам, которые заблокируют работу газопровода.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители правящей коалиции ФРГ - партий ХДС / ХСС и СДПГ - подготовили законопроект, который позволит обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода "Северной поток-2".

Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны отвечать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований директивы - разделение компаний-поставщиков газа и предприятий, транспортирующих его доступ к трубе другим операторам, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Датское энергетическое агентство (ДЭА) 30 октября 2019 года выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.