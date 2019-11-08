Бундестаг провалил голосование по выводу "Северного потока-2" из-под действия Газовой директивы ЕС

8 ноября, 2019, 10:51

Немецкий Бундестаг не смог проголосовать за поправки, которые бы позволили газопроводу "Северный поток-2" обойти газовую директиву ЕС

Как сообщает Укринформ, голосование по законопроекту о "распространении правил внутреннего рынка газа в трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствами - не членами ЕС" не удалось провести из-за отсутствия кворума.

"Было отдано 133 голосов. Для кворума необходимы 355 голосов. Таким образом парламент не имеет кворума", - сказал председатель.

Заседание закрыли и перенесли на 9 утра пятницы, 8 ноября.

Ранее Украина заявляла о намерении обжаловать решение, позволяющее обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода Северный поток-2, если оно будет принято.

Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что представители правящей коалиции ФРГ - партий ХДС / ХСС и СДПГ - подготовили законопроект, который позволит обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода "Северный поток-2".

Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны отвечать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.