Бундестаг провалил голосование по выводу "Северного потока-2" из-под действия Газовой директивы ЕС
Как сообщает Укринформ, голосование по законопроекту о "распространении правил внутреннего рынка газа в трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствами - не членами ЕС" не удалось провести из-за отсутствия кворума.
"Было отдано 133 голосов. Для кворума необходимы 355 голосов. Таким образом парламент не имеет кворума", - сказал председатель.
Заседание закрыли и перенесли на 9 утра пятницы, 8 ноября.
Ранее Украина заявляла о намерении обжаловать решение, позволяющее обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода Северный поток-2, если оно будет принято.
Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что представители правящей коалиции ФРГ - партий ХДС / ХСС и СДПГ - подготовили законопроект, который позволит обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода "Северный поток-2".
Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны отвечать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.
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