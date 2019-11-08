Легендарный защитник сделал прогноз на матч "Шахтер" - "Динамо"

8 ноября, 2019, 14:54

Знаменитый украинский защитник Владислав Ващук поделился мнением относительно главного матча 14-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо"

Об этом сообщает sport.ua.

Легендарный в прошлом защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук сделал прогноз на главную встреча 14-го тура чемпионата Украины между киевским клубом и донецким "Шахтером".

"В" Динамо "сейчас идет определенный переходный период. Тренерский штаб по-новому работает для тех игроков, которые сейчас находятся в клубе. К тому же, сложно сказать задачу в" Динамо "в приоритете на сезон - Лига Европы, Кубок или чемпионат . Так что остается только смотреть по ходу сезона ", - пояснил эксперт.

После 13-го тура чемпионата Украины "Динамо" занимает второе место и отстает от лидера таблицы "Шахтера" на 10 очков.