Каштру сравнил "Динамо" Михайличенко и Хацкевича
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Накануне 14-го тура чемпионата Украины состоялась предматчевая пресс-конференция, посвященная главной встречи недели, матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", главный тренер "горняков" Луиш Каштру сравнил бывшего наставника киевлян Александра Хацкевича и настоящего тренера Алексея Михайличенко.
"Думаю, сейчас будет совсем несправедливо сравнивать" Динамо "с различными тренерами и в разные моменты. Люди всегда стремятся сопоставлять. Вот и меня уже сравнивают с Паулу Фонсека, с тем, что он делал и чего не делал. Это совершенно разные тренеры, стиле игроки, которые используются. Мы должны анализировать конкретный момент, а сегодня "Динамо" очень крепкий ", - пояснил тренер.
После 13-го тура чемпионата Украины "Динамо" занимает второе место и отстает от лидера таблицы "Шахтера" на 10 очков.
- 31 октября полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко жестко раскритиковал действия арбитра в матче с "Динамо" в Кубке Украины.
- Напомним, 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались киевляне, которые переиграли дончан со счетом 2: 1 .
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победный матч 1/8 Кубка Украины против "Шахтера" достойным финала.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы