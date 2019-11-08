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Espreso.tvСпортКаштру сравнил "Динамо" Михайличенко и Хацкевича

Каштру сравнил "Динамо" Михайличенко и Хацкевича


фото: abola.pt
Накануне главного матча 14-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", тренер "горняков" Луиш Каштру сравнил бывшего и нынешнего тренера киевлян

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Накануне 14-го тура чемпионата Украины состоялась предматчевая пресс-конференция, посвященная главной встречи недели, матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", главный тренер "горняков" Луиш Каштру сравнил бывшего наставника киевлян Александра Хацкевича и настоящего тренера Алексея Михайличенко.

"Думаю, сейчас будет совсем несправедливо сравнивать" Динамо "с различными тренерами и в разные моменты. Люди всегда стремятся сопоставлять. Вот и меня уже сравнивают с Паулу Фонсека, с тем, что он делал и чего не делал. Это совершенно разные тренеры, стиле игроки, которые используются. Мы должны анализировать конкретный момент, а сегодня "Динамо" очень крепкий ", - пояснил тренер.

После 13-го тура чемпионата Украины "Динамо" занимает второе место и отстает от лидера таблицы "Шахтера" на 10 очков.

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