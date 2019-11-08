Главари "ЛНР" и "ДНР" обещают ввести боевиков в "серую" зону, если там будут полиция и Нацгвардия Украины
Об этом говорится в заявлениях главарей "ЛНР" и "ДНР", обнародованных медиаресурсами террористов.
"Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики: министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел. Процесс разведения на новых участках станет невозможным", - заявил главарь" ДНР "Пушилин.
"В демилитаризованной зоне не могут находиться вооруженные люди... В случае, если указанный... сценарий будет реализован украинскими исполнителями, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения МГБ и МВД ЛНР", - заявил главарь "ЛНР" Пасечник.
- Напомним, разведение сил и средств в Петровском является, по словам президента Украины Владимира Зеленского, последней из предпосылок для встречи в "нормандском формате".
- У Зеленского отметили что безопасность мирных жителей в серой зоне после отвода войск будут обеспечивать украинские полиция и Нацгвардия.
- 29 октября началось разведение сил у Золотого-4 на Луганщине.
- Разведение в Петровском должно было состояться 8 ноября в 12:00, однако террористы "ДНР" заявили, что будут отводить силы 9 ноября, сорвав таким образом разведение.
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