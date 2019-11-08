Главари "ЛНР" и "ДНР" обещают ввести боевиков в "серую" зону, если там будут полиция и Нацгвардия Украины

8 ноября, 2019, 16:29

Руководители террористических "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что в случае пребывания украинских правоохранителей в "серой" зоне после разведения войск оккупанты отправят туда своих боевиков

Об этом говорится в заявлениях главарей "ЛНР" и "ДНР", обнародованных медиаресурсами террористов.

"Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики: министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел. Процесс разведения на новых участках станет невозможным", - заявил главарь" ДНР "Пушилин.

"В демилитаризованной зоне не могут находиться вооруженные люди... В случае, если указанный... сценарий будет реализован украинскими исполнителями, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения МГБ и МВД ЛНР", - заявил главарь "ЛНР" Пасечник.