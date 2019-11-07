Хомчак назвал время начала разведения войск в Петровском

7 ноября, 2019, 18:18

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что разведение войск на Донбассе в районе Петровского начнется в пятницу, 8 ноября, в 12:00

Об этом Хомчак сказал во время поездки украинских чиновников и послов западных государств на линию разграничения, передает "Укринформ" .

"Все могли убедиться, и в том числе послы, там, где отвели на сегодня, обстрелов не существует, что войска, отошедшие на определенное расстояние, готовы к реагированию на все ситуации. Также сегодня мы были и в районе Петровского и также видели, что 7 дней "тишины" вчера как раз прошло, сегодня сделаны заявления, проходит верификация, и с завтрашнего дня мы уже готовы будем выполнять те требования, которые есть по разведению. Соответственно, это все будет зеркально. В 12:00 завтра будет заявление от руководителей, которые за это отвечают, о начале тех мероприятий ", - сказал Хомчак.

Хомчак также отметил, что контроль участков разведения войск осуществляет ОБСЕ.

"ОБСЕ контролирует те участки. Они имеют свои камеры установленные, контролирующие 24 часа в сутки, они имеют свои беспилотные летательные аппараты. Кроме того, те участки контролируются СЦКК круглосуточно. Кроме того, дополнительно установлены камеры на всех участках, которые разводятся, для соответствующего реагирования. Те участки, которые вы видите, везде работает Национальная полиция, которая полностью поддерживает правопорядок ", - добавил Хомчак.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском является, по словам президента Украины Владимира Зеленского, последний из предпосылок для встречи в "нормандском формате".

Ранее, 29 октября, началось разведение сил у Золотого-4 на Луганщине.