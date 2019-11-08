Боевики сорвали разведение сил в Петровском, - штаб

8 ноября, 2019, 13:59

В пятницу, 8 ноября, планировалось разведение сил и средств в Петровском, но боевики не сообщили о готовности

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Сегодня, 8 ноября, в 12.00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. Сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от вражеской стороны не последовало. Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности ", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения №3, которое было зафиксировано 30 октября 2019: этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ от 31 октября.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском переносится на субботу, 9 ноября