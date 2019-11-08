Боевики сорвали разведение сил в Петровском, - штаб
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
"Сегодня, 8 ноября, в 12.00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. Сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от вражеской стороны не последовало. Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности ", - говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения №3, которое было зафиксировано 30 октября 2019: этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ от 31 октября.
Напомним, разведение сил и средств в Петровском переносится на субботу, 9 ноября
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы